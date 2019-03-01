Xiaomi представила Bluetooth Headset K Song Version

Компания Xiaomi официально представила новую гарнитуру Bluetooth Headset K Song Version, которая работает без проводов и позволяет вам получить массу удовольствия от прослушивания музыки. Это полноразмерные наушники, которые выделяются низкой ценой в 40 долларов. И этого достаточно, чтобы вы спокойно забыли о конкурентах и взяли именно эту модель, ведь у нее даже микрофон есть на штанге. Пока что в России новинка не представлена, так как производитель только-только показал новинку в сети, но можно ожидать появления устройства через две недели точно. Либо же самостоятельно заказать гарнитуру из интернета и получить ее по оригинальной стоимости, а не с доплатой продавцу из магазина. Очень необычный релиз, нам понравилось.