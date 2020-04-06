Xiaomi представила Mijia S300

Компания Xiaomi официально представила новую электробритву Mijia S300, которая при всех своих преимуществах и особенностях стоит всего 14 долларов. Это очень круто, так как многие пользователи давно хотели себе бритву, но при этом боялись, что такого рода продукт им не подойдет из-за неудобства использования. Теперь можно будет не бояться и просто купить себе бритву за вполне разумные деньги, чтобы потом использовать гаджет и узнать, подходит ли он вам. Там есть и встроенная батарея, и различные умные функции, и даже привлекательный дизайн. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, ведь это в Китае бритва Xiaomi Mijia S300 стоит 14 долларов, а до нас устройство доедет более дорогим. С другой стороны, конкуренты явно окажутся более дорогими.