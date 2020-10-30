Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi Redmi K30S Ultra. Смартфон оснащен мощным процессором, высокой частотой обновления экрана, увеличенной емкостью аккумулятора и возможностью подключения 5G.

Redmi K30S Ultra имеет 6,67-дюймовый экран с разрешением FHD + 1080 x 2400p и частотой обновления 144 Гц. Он оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 865, который включает один процессор Kryo 585 Prime, работающий на частоте 2,84 ГГц. Добавьте к этому графический процессор Adreno 650, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ / 256 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

K30S Ultra работает на базе MIUI 12 в ОС Android 10, предлагая новейшую компоновку и функции. Он поддерживает Game Turbo 2.0 и представляет собой свежую и быструю платформу.

Redmi K30S Ultra оснащен тройной задней камерой, где 64-мегапиксельная Sony IMX682 является основной камерой, его дополняет сверхширокоугольный объектив на 13 мегапиксель и макросъемкой на 5 мегапикселей. Смартфон также может похвастаться выдвигающейся фронтальной камерой на 20 МП, которая поддерживает замедленное видео со скоростью 120 кадров в секунду.

Смартфон поддерживает сети пятого поколения 5G, которая имеет скорость загрузки до 2,3 ГБ/с и скорость выгрузки 1,2 ГБ/с. Компания выставила рекомендуемую розничную цену в 459 долларов США.