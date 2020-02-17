Xiaomi представила новые аксессуары для смартфонов

Компания Xiaomi представила аксессуары к новым флагманам и не только.

Одна из новинок аксессуаров стала Bluetooth колонка, которая также может быть использована в роли беспроводной зарядки.

Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 30 Вт. Ещё колонку оснастили NFC модулем и Bluetooth версии 5.0. И стоит такая новинка 35 долларов.

Ещё одна новинка это кулер, который устанавливается к задней части корпуса смартфона и защищает его от перегрева. И стоит такой аксессуар 19 долларов.

И главной новинкой для смартфонов стал некое подобие Nintendo Switch.

Этот аксессуар понравится геймерам. Помимо кнопок для управления игрой, здесь есть встроенный аккумулятор, которого хватит на 40 часов автономной работы. Купить можно такой аксессуар за 43 доллара.