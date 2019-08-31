Игровое подразделение Xiaomi представила портативный аккумулятор Black Shark Power Bank в стиле игрового смартфона Black Shark 2 Pro.

Новинка выделяется агрессивным дизайном и ёмкостью батареи 10 000 мАч. Black Shark Power Bank поддерживает быструю 18-ваттную зарядку, имеет два разъёма USB-A и один симметричный USB-С. Новый пауэрбанк способен зарядить Black Shark 2 Pro от 0 до 43% за 30 минут. Устройство оснащено защитой от перегрева и короткого замыкания.

Black Shark Power Bank можно будет приобрести за 17 долларов США.