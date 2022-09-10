Xiaomi представила портативный аккумулятор Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro емкостью 1022 Втч

Xiaomi представила свой первый портативный аккумулятор Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro, который обеспечивает одновременную зарядку большого количества устройств.

Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro оснащен гибридной литиевой батареей и соответствует степени защиты IP67. Его емкость составляет 1022 Втч (280 000 мАч). Он выдерживает более 1000 циклов заряда при сохранении емкости, а также имеет 21 встроенный датчик температуры. Также поддерживается управление через приложение Mijia.

Портативный блок питания получил большое количество разъемов, поддержку до 13 устройств для одновременной зарядки. Пиковая мощность составляет 1800 Вт. Устройство можно заряжать от сети, солнечной батареи и автомобильного прикуривателя.

Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro доступен для предварительного заказа по цене 855 долларов.

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