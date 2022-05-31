Xiaomi представила расширенную версию Mijia Desk Lamp 1S Enhanced

Xiaomi выпустила улучшенную версию Mijia Desk Lamp 1S Enhanced в Китае. Новая версия представляет собой обновленную версию настольной лампы MIJIA 1S, которая впервые была выпущена в 2019 году.

Усовершенствованная версия Mijia Desk Lamp 1S Enhanced поставляется с модернизированными бусинами лампы полного спектра, а также с улучшенным индексом цветопередачи Ra95. Он также принимает китайский стандарт освещения настольной лампы для чтения и письма уровня A. Усовершенствованная версия настольной лампы Mijia 1S модернизирована до светодиодных ламп полного спектра, а соотношение красного, зеленого и синего на спектральной кривой аналогично солнечному свету. По сравнению с обычными светодиодными лампами, добавлены красный и зеленый свет для контроля пикового значения синего света, что делает свет более равномерным и мягким.

В ней используется светодиодный модуль 42×0,5 Вт с номинальной мощностью 9 Вт и сроком службы 25 000 часов. Индекс цветопередачи повышен с Ra90 до Ra95, что ближе к естественному свету и показывает истинный цвет освещаемых им объектов. Mijia Desk Lamp 1S Enhanced имеет 4 режима освещения (чтение, компьютер, дети и фокусировка). Когда установлен режим фокусировки, свет мерцанием напоминает пользователям об отдыхе.

Лампа может быть одновременно подключена к приложению Mijia и системе Apple HomeKit и поддерживает голосовое управление XiaoAI и Siri.
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