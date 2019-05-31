Xiaomi представила рюкзак Mi Business Casual Backpack с защитой от воды IPX4

Индийское подразделение Xiaomi анонсировало очередной рюкзак с названием Mi Business Casual Backpack.

Новинка получила минималистичный дизайн и следующие габариты: 44×32×16 см. Рюкзак выполнен из полиэстера 600D и он имеет объём 21 литр. В нём есть множество отделений, включая специальное для телефона или документов, а также отделы для ноутбука и бутылки. Из интересного, новинка может похвастаться защитой от воды по стандарту IPX4. Так что капли дождя ей не страшны.

Рюкзак уже появился на официальном сайте производителя с ценником в $15. Появится ли он у нас, пока неизвестно.