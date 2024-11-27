Xiaomi представила смартфон Redmi K80 Pro

Сегодня был официально представлен смартфон Redmi K80 Pro уже здесь — он оснащён мощным мобильным процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm и обладает приличным перечнем современного железа. Например, потенциальный покупатель может выбрать модель на 12/512 ГБ, 16/512 ГБ или взять топовую версию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Этого предостаточно, чтобы не обновлять смартфон ещё очень много лет. При этом производитель учёл, что хотя Snapdragon 8 Elite и отличается высокой производительностью, он способен перегреваться при длительных нагрузках. Чтобы справиться с этой проблемой, Xiaomi разработала инновационную испарительную камеру с двойным контуром, которая снижает температуру до приемлемой отметки и не даёт процессору троттлить под повышенной нагрузкой.

Также компания Xiaomi увеличила ёмкость аккумулятора до 6000 мАч, то есть у новой модели на 20% больше ёмкость батареи, чем у K70 Pro. Более того, производитель заявил, что батарея рассчитана на 1600 циклов зарядки и поддерживает зарядку мощностью 120 Вт по проводу. Ещё гаджет получил 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц с разрешением QHD+, поддержкой 12-битных цветов, HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid. Яркость в пиковых сценариях достигает отметки в 3200 нит, чего предостаточно для игры даже на ярком солнце. Довольно интересный смартфон для тех, кто хочет играть в игры на максимальных настройках графики, при этом стоимость относительно низкая на фоне конкурентов.
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