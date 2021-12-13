Xiaomi представила термос Mini Insulation Cup MIJIA

Продукция Xiaomi охватывает различные сегменты, от премиальных вещей, до дешевых продуктов, таких как Mi Pen. Бренд только что выпустил новый продукт под брендом MIJIA, который относится к категории дешевых товаров. Это термос MIJIA Mini, которая стоит 49 юаней.

Термос MIJIA Mini Insulation Thermos Cup имеет компактную и легкую конструкцию с емкостью 350 мл и весом около 190 г. Такой дизайн отлично подходит для путешествий и других видов использования на открытом воздухе. Сообщается также, что вакуумная колба была изготовлена ​​из нержавеющей стали, пригодной для контакта с пищевыми продуктами. Помимо безопасности для пищевых продуктов, колба устойчива к окислению, коррозии и ее легко чистить.

Кроме того, в вакуумной колбе используется двухслойная вакуумная технология из нержавеющей стали с технологией меднения на стороне вакуума, что снижает вакуумное излучение, обеспечивая эффективный температурный барьер.
Комментарии и отзывы Mini Insulation Cup MIJIA
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