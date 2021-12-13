Xiaomi представила термос Mini Insulation Cup MIJIA…

Термос MIJIA Mini Insulation Thermos Cup имеет компактную и легкую конструкцию с емкостью 350 мл и весом около 190 г. Такой дизайн отлично подходит для путешествий и других видов использования на открытом воздухе. Сообщается также, что вакуумная колба была изготовлена из нержавеющей стали, пригодной для контакта с пищевыми продуктами. Помимо безопасности для пищевых продуктов, колба устойчива к окислению, коррозии и ее легко чистить.
Кроме того, в вакуумной колбе используется двухслойная вакуумная технология из нержавеющей стали с технологией меднения на стороне вакуума, что снижает вакуумное излучение, обеспечивая эффективный температурный барьер.