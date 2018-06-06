Xiaomi представила в России Mi MIX 2S и Redmi S2

Международная технологическая компания Xiaomi представила в Москве два новых смартфона по доступным ценам: Mi MIX 2S и Redmi S2.

Mi MIX 2S

Mi MIX 2S – прекрасный пример сочетания искусства и технологий. Смартфон оснащен двойной камерой с технологией искусственного интеллекта (ИИ) и новейшим процессором Qualcomm® Snapdragon™ 845. Новый смартфон линейки Redmi S – Redmi S2 c 16-мегапиксельной камерой с ИИ – демонстрирует исключительные возможности для отличных селфи.Mi MIX 2S устанавливает новые стандарты мобильной фотографии смартфонов Xiaomi, а его цена – 34 990 рублей – демонстрирует стремление компании делать инновации доступными максимально широкой аудитории.Двойная камера Mi MIX 2S использует новейший сенсор Sony IMX363. Большие пиксели 1,4 мкм значительно повышают качество снимков при низком освещении, а технология Dual Pixel обеспечивает сверхбыструю фокусировку. В Mi MIX 2S используются технологии ИИ, включая функции камеры и разблокировку по лицу Face Unlock. Конфигурация с 6 Гб динамической оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти раскрывает весь потенциал производительности процессора Qualcomm Snapdragon 845.

Задняя крышка, закругленная с четырех сторон, выполнена из черной керамики. Ее края мягко переходят в алюминиевую рамку, которая обрамляет 5,99’’ полноэкранный FHD-дисплей. Смартфон представлен в черном и белом цвете, давая больше возможностей для выбора.Смартфон Mi MIX 2S работает на Qualcomm Snapdragon 845, произведенном по новейшей 10-нанометровой технологии. Благодаря процессору с тактовой частотой 2,8 ГГц и восьми ядрам Kryo 385, CPU демонстрирует на 30% более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением. В процессоре установлен новый графический ускоритель Adreno 630, который обеспечивает на 30% более высокую производительность и на 30% меньше энергопотребления. Платформа оснащена новейшей разработкой ИИ, увеличивающей производительность в 3 раза по сравнению с предыдущим поколением.

Благодаря конфигурации с 6 Гб динамической оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти Mi MIX 2S легко справляется с воспроизведением игр, обработкой изображений и мультизадачностью. Mi MIX 2S поддерживает 43 международные частоты и может быть использован в 226 регионах по всему миру.Для защиты данных и обеспечения лучшего пользовательского опыта смартфон поддерживает технологию разблокировки по лицу Face Unlock.

Redmi S2

Mi MIX 2S доступен в двух конфигурациях: 6 Гб+64 Гб – 34 990 рублей, 6 Гб+128 Гб – 37 990 рублей. Смартфон представлен в двух цветах: черном и белом. Простой и элегантный чехол из термопластичного полиуретана поставляется в комплекте со смартфоном.Лучший селфи-смартфон линейки Redmi – Redmi S2 – оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Камера поддерживает технологию биннинга пикселей и функцию Beautify с использованием ИИ. Redmi S2 с двойной камерой 12 Мп + 5 Мп с ИИ будет доступен по цене 15 990 рублей. Смартфон с полноэкранным 5,99-дюймовым дисплеем (18:9) работает под управлением процессора Qualcomm® Snapdragon™ 625.

Фронтальная камера с 16-мегапиксельным сенсором способна улавливать мелкие детали при дневном освещении и снимать фото в высоком разрешении. В условиях слабой освещенности сенсор использует технологию биннинга пикселей, комбинируя информацию из четырех пикселей и получая один суперпиксель 2.0 мкм. Данная технология позволяет улучшить светочувствительность для получения более четких и ярких фотографий с меньшим количеством шумов.Redmi S2 оснащен двумя модулями основной камеры – 12 Мп + 5 Мп. Размер пикселя у основного 12 Мп сенсора достигает 1,25 мкм, что повышает яркость изображения в условиях слабой освещенности. Второй сенсор 5 Мп предназначен для увеличения глубины резкости, что позволяет делать фото с эффектом боке.

Основная и фронтальная камеры поддерживают ИИ-функцию Beautify, которая распознает макияж и оставляет его нетронутым, а алгоритмы оптимизированы под популярные выражения лиц при съемках селфи.Redmi S2 работает на процессоре Qualcomm® Snapdragon™ 625 на 14-нанометровой архитектуре для сбалансированной производительности и энергопотребления. Экран смартфона с диагональю 5,99’’ и соотношением сторон 18:9 позволяет удобно держать его в руке и видеть больше информации на дисплее. Металлическая задняя панель симметрично закругляется и сужается к краям, делая дизайн одновременно привлекательным и эргономичным.

Redmi S2 представлен в трех цветах: темно-сером, золотом и розовое золото. Модель с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти доступна по цене 15 990 рублей, версия 4 Гб + 64 Гб – 17 990 рублей. Простой и элегантный чехол из термопластичного полиуретана поставляется в комплекте со смартфоном.На российском рынке Mi MIX 2S будет эксклюзивно представлен в интернет-магазине AliExpress Tmall. Старт продаж смартфона состоится 6 июня по цене от 34 990 рублей.