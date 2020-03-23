Xiaomi представит новый смарт-телевизор Redmi TV

Китайская компания Xiaomi опубликовали в социальной сети очередной постер,согласно которому на онлайн-мероприятии компания представит новый смарт-телевизор Redmi TV.

К сожалению, подробностей о новинке нет, но скорее всего это будут модели на 55 и 65 дюймов. Также по слухам, новая линейка телевизоров оснастят 64-битным процессором Amlogic с максимальной тактовой частотой 1.5 ГГц, а также графическим чипом Mali-450. Работать новинка точно будет под управлением фирменной системы PatchWall.

Компания Xiaomi представит телевизоры вместе с остальными новинками на онлайн-презентаций 24 марта 2020 года.