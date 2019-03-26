Xiaomi представит зарядное устройство Super Charge Turbo

Сегодня компания Xiaomi объявит на официальном мероприятии о своей новой технологии зарядки Super Charge Turbo на 100 Вт, работающее на 20 В / 5 А.

Всего за 17 минут зарядное устройство Xiaomi достигает 100% заряда, в то время как зарядное устройство Oppo все еще заряжено на 65%. Это удивительно, учитывая тот факт, что Super Charge Turbo от Xiaomi заряжает аккумулятор емкостью 4000 мАч, в то время как SuperVOOC работает с меньшим аккумулятором емкостью 3700 мАч. Предстоящей 55W Super Charge от компании Huawei для смартфона Mate X потребуется 35 минут для полной зарядки устройства.