Xiaomi представляет интеллектуальный лазерный дальномер MIJIA

Компания Xiaomi выпустила первый под маркой MIJIA лазерный дальномер, получивший название MIJIA Smart Laser Rangefinder. Умный лазерный дальномер MIJIA имеет только одну кнопку управления, которую можно включить, нажав и удерживая ее в течение 2 секунд. Короткое нажатие запускает измерение, а двойное нажатие кнопки переключает передние и задние контрольные точки. Однокнопочная конструкция упрощает управление устройством.

Корпус сделан из легкого алюминиевого сплава и высокопрочного инженерного пластика, который не только имеет матовый вид, но также более износостойкий и устойчивый к царапинам. После короткого нажатия для запуска гаджет может отображать текущую длину в режиме реального времени. В дальномере используется точный и стабильный лазер второго класса, дальность действия которого составляет от 5 см до 40 м. Интеллектуальный лазерный дальномер MIJIA оснащен лазерными головками с двойным выстрелом и одним приемом. Сложные этапы серии данных по калибровке и отображению лазерного излучения выполняются мгновенно, а точность данных может достигать ± 3 мм, что является точным и стабильным.

Комментарии и отзывы MIJIA Smart Laser Rangefinder
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