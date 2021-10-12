Xiaomi представляет интеллектуальный лазерный дальномер MIJIA

Корпус сделан из легкого алюминиевого сплава и высокопрочного инженерного пластика, который не только имеет матовый вид, но также более износостойкий и устойчивый к царапинам. После короткого нажатия для запуска гаджет может отображать текущую длину в режиме реального времени. В дальномере используется точный и стабильный лазер второго класса, дальность действия которого составляет от 5 см до 40 м. Интеллектуальный лазерный дальномер MIJIA оснащен лазерными головками с двойным выстрелом и одним приемом. Сложные этапы серии данных по калибровке и отображению лазерного излучения выполняются мгновенно, а точность данных может достигать ± 3 мм, что является точным и стабильным.