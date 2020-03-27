Xiaomi прекратила продажи смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Компания Xiaomi прекратила продажи смартфона Mi Mi CC9 Pro, убрав его из официального магазина Xiaomi. Причина – желание исключить из ассортимент смартфоны дороже 285 долларов без поддержки сетей 5G. Впрочем, реальная причина может быть куда проще. Недавно подешевевший до 400 долларов Mi Mi CC9 Pro все еще является одним из лучших камерофонов на рынке. Тем самым он мог бы создать конкуренцию недавно представленному флагману Xiaomi Mi 10 Pro, который имеет всего на три балла больше в рейтинге DxOMark. Тем временем авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре заявил, что в этом году производители будут лишь наращивать разрешение камер – кажущийся избыточным 108-Мп сенсор может заменить датчик изображения разрешением 192 Мп.