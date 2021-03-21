Xiaomi продала 3,3 млн смартфонов Redmi K40

Мы уже писали о том, что смартфоны серии Redmi K40 невозможно купить в Китае из-за повышенного спроса. Сегодня стало известно, что китайский оператор China Mobile купил 3,3 миллиона смартфонов Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Судя по всему, в ближайшее время спрос на эти новинки в Китае будет удовлетворен.

Напомним, что Redmi K40 характеризуется чипсетом Snapdragon 870, 6,67-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг (степень IP53).