Xiaomi раскрыла некоторые особенности Redmi Note 10

Компания Xiaomi продолжает делиться подробностями об ожидаемых смартфонах серии Redmi Note 10, официальный релиз которых намечен на 4 марта. Итак, новинки получат однокристальную систему Qualcomm, новый дизайн, врезанную одинарную камеру для селфи, высококачественный звук с сертификацией Hi-Res, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP52, стекло Gorilla Glass, увеличенную ёмкость батареи и скорость быстрой зарядки при уменьшившейся массе смартфона. Если верить слухам, в линейку войдут сразу четыре модели: Redmi Note 10 5G, Note 10 4G, Note 10 Pro 5G и Note 10 Pro 4G.