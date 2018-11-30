Xiaomi снизила цены на игровой смартфон Black Shark

2018-11-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Black Shark; [89]
Компания Xiaomi снизила рекомендованные цены на игровой смартфон Xiaomi Black Shark, который был выпущен весной этого года. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 330 долларов, вариация с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 374 доллара, а за топовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти придется выложить 518 долларов. На выходе за смартфон просили 475 и 555 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью в 550 кд/м2, процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 4000 мАч, двойной основной камерой на 12 и 20 Мп с диафрагмой F/1.75, а также 20 Мп фронтальной камерой. Отметим подключаемый фирменный контроллер Xiaomi с аккумулятором, специальную кнопку для высокопроизводительного режима и уникальную систему жидкостного охлаждения.

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