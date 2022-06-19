Xiaomi тестирует бета-версию Android 13

Xiaomi начала тестировать бета-версию Android 13 для своих устройств, а именно для смартфона Redmi K50, а также последних моделей Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+.

Перечисленные выше модели получили сборку 22.6.16 на базе Android 13. Сборка является внутренней, и пока нет указаний на то, что эти модели присоединятся к общедоступной бета-программе Android 13, в которую входят Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Pro и Xiaomi Pad. 5. Смартфоны Redmi K50, Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ получат Android 13 с устройствами первой волны, но позже, чем участвующие в программе открытого бета-тестирования. Стоит отметить, что выход ОС Android 13 для устройств первой волны Xiaomi и Redmi ожидается в октябре-ноябре этого года.