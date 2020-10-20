Xiaomi тоже создает складной смартфон

Крупные производители смартфонов сейчас весьма активно работают над тем, чтобы выпустить в свет хоть какой-то складной смартфон, ведь это что-то вроде престижа. Однако стоит понимать, что у подавляющего большинства компаний не получается выпустить качественное решение — большинство делает упор на складном дисплее с минимальным уровнем качества, да и стоимость у таких продуктов просто запредельный. С другой стороны, стоит сказать, что Xiaomi тоже решила пойти по этому пути, чтобы выпустить свой смартфон со складным дисплеем. Пока что устройство попало только на рендеры, да и то профильного издания, но это первый шаг к созданию действительно качественного продукта. Вопрос только в его стоимости, которая, вероятно, не обрадует.

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