Xiaomi успешно зарегистрировала торговую марку Xiaomi Pay

Недавно Xiaomi подала заявку на новый товарный знак для «Xiaomi Pay». Теперь статус этой торговой марки официально изменен на зарегистрированный. Другими словами, компания успешно подала заявку на участие в финансовой платформе. Данный товарный знак был первоначально применен еще в апреле 2021 года. Кроме того, китайский технологический гигант недавно также подал заявку на товарный знак под названием «Mi Pay». Они имели международную классификацию и относились к категории управления финансовым имуществом. Хотя, компания недавно официально отказалась от своего бренда «Mi» , было бы разумно даже переименовать свою платформу Mi Pay в Xiaomi Pay.

Ранее компания также объявила о выпуске ремешков Mi Pay со встроенным NFC для носимых устройств для бесконтактных платежей.