Xiaomi выпускает Powerbank с FM-радио

Xiaomi запустила новый мобильный Powerbank с дизайном ретро. Он оснащен FM-радио. Емкость аккумулятора 10000 мАч. Стоимость устройства составляет 19 долларов. Имитация дизайна радио 70-х годов с надписью на корпусе «Время летит», «Эра Элвиса».

Изготовлен Powerbank из пластика, очень компактный весит всего 212 гр. Имеет цифровой дисплей для показаний уровня мощности. В верхней части находится кнопка, которая используется для включения и выключения FM-радио.

Устройство заряжается через порт USB 2.0. Power Bank / FM радио выпускается в черном, белом и розовом цветах.