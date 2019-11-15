Xiaomi выпустила Bluetooth-динамик Mi Outdoor Bluetooth Speaker

2019-11-15, Автор - Ramil; Продукт - Mi Outdoor Bluetooth Speaker; [82]

Корпус изготовлен из пластика и покрыт бесшовной тканью, что делает его не только легким, но и прочным. Кнопка питания расположена в нижней части динамика, а клавиши регулировки громкости расположены сбоку.

На нижнем торце находится порт USB-C, который обеспечивает быструю зарядку. Порт для зарядки имеет резиновую крышку для обеспечения водонепроницаемости. Динамик защищен от влаги и пыли. Батарея емкостью 2600 мАч, обеспечивает до 8 часов непрерывного воспроизведения. Стоимость динамика составляет 28 долларов.

Комментарии и отзывы Mi Outdoor Bluetooth Speaker
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