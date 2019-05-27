Xiaomi выпустила говорящую ручку, которая поможет выучить языки за $28

Компания Xiaomi выпустила «умную» детскую ручку Mi Bunny Reading Pen, которую разрабатывали вместе со специалистами по дошкольному образованию.

Эта ручка рассчитана для детей возрастом от 2 лет и старше и поможет ребенку в обучении. Здесь есть динамики и плеер, поэтому ручка умеет «разговаривать».

Она поставляется с 22 книжками с картинками и поддерживает еще порядка 500 таких книжек. Устройство распознает текст, потому будет отличным помощником при обучении чтению. Кроме того, с помощью Mi Bunny Reading Pen можно выучить китайский и английский языки. Изготовлен такой детский гаджет из материалов по стандартам американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, поэтому будет безопасен для малыша.

Стоит ручка Mi Bunny Reading Pen около $28. Продажи стартуют 27 мая.