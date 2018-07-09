Xiaomi выпустила наушники с пульсометром

В последнее время компания Xiaomi выпускает довольно странные продукты, которые явно не идут на пользу бренду. Тем не менее, иногда получаются весьма интересные штуки. Так, компании Xiaomi и Quiet вместе выпустили беспроводные наушники, которые умеют считать пульс. Это весьма интересная штука, которую можно использовать как спортсменам, так и обычным пользователям, которые бегают или занимаются спортом и хотят при этом следить за своим пульсом. Гаджеты для здоровья всегда выглядят интересно и необычно, особенно если их делать правильно и без лишних дополнений. Если новинка будет стоить адекватных денег, то фанаты точно разберут устройство как горячие пирожки. Думаю, в самое ближайшее время производитель нам цену назовёт, после чего можно будет уже говорить о потенциальных конкурентах.