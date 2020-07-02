Xiaomi выпустила новый зонтик

Компания Xiaomi достаточно часто радует нас уникальными устройствами, которые не только стоят довольно дешево, но и предоставляют пользователю какие-то совершенно новые возможности для использования в быту. Вот и в этот раз производитель показал зонтик Automatic Reverse Folding Umbrella, который имеет уникальную конструкцию. Мы привыкли к тому, что зонтик имеет стандартную форму и вода стекает по краям, защищая пользователя от намокания во время дождя. У данного же устройства новая форма конструкции, в которой вода накапливается внутри лепестков, а потом ее нужно просто стряхнуть, чтобы вновь использовать полностью сухой вариант. Стоит такая новинка всего семь долларов, так что если вы любите яркие новинки, то стоит присмотреться.

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