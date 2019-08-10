Xiaomi выпустила открытую бета-версию Android Q с оболочкой MIUI

Xiaomi в прошлом месяце открыла набор добровольцев для закрытого тестирования ОС Android Q, а сейчас производитель объявил о запуске открытой бета-версии системы для нескольких устройств.

Новую версию ПО могут протестировать владельцы флагманских смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro в Китае. По идее, в ближайшее время тестовая прошивка также будет доступна и для глобальных устройств.

MIUI на основе Android Q не привнесёт каких-то кардинальных изменений в дизайн оболочки MIUI, но она обеспечит большую конфиденциальность с разрешениями для приложений и улучшит работу смартфонов.

Новую версию Android получат 11 устройств Xiaomi. В конце этого года стабильную прошивку планируют выпустить для Mi MIX 3, Mi 9, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Mi 8, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi Mix 2S и Mi 9 SE. В начале следующего года обновление выйдет для Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.