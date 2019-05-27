Xiaomi выпустила портативное зеркало для макияжа VH с интеграцией Power Bank

С заботой о женщинах Xiaomi выпустила новый Powerbank, который служит не только портативным аккумулятором, но и зеркалом для макияжа. Имея размеры 85 x 76 x 17 мм и вес 145 г, он легко помещается в практически в любой сумочке.

Power Bank VH 2-в-1 имеет емкость 3000 мАч, обеспечивая заряд 5 В / 1 А через порт micro USB, который, в свою очередь, питает 12 светодиодных ламп. Они окружают зеркало и позволяют освещать лицо при его использовании, причем яркость можно регулировать на нескольких уровнях с помощью соответствующей кнопки. Если уровень заряда составляет 10% или ниже, использование светодиодов будет невозможно.

Зеркало, кроме всего прочего, имеет стекло с 2-кратным увеличением, чтобы вы могли видеть все детали. Зеркало для макияжа Power Bank VH 2-в-1 продается за 129 юаней.