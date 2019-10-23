Xiaomi выпустила светодиодную лампу

Yeelight Smart это умная светодиодная лампа, внешне напоминает традиционную лампу накаливания. Ее стоимость равна 18 долларам.

Yeelight Smart обладает рядом функций. Регулируемая яркость и интеллектуальное управление. Благодаря высокоэффективной нити накала, световая отдача может достигать 1171 м/Вт. Лампа имеет цветовую температуру 2700K и предлагает яркость до 700 лм при 6 Вт.

Лампа имеет встроенный модуль Wi-Fi Xiaomi Smart Home для управления через смартфон. Управлять лампой можно через голосовой пульт Xiaomi, она имеет поддержку Apple Homekit. Также есть поддержка Xiaomi AI Speaker, Yeelight Voice Assistant, а также голосовое управление через Google Assistant и Amazon Alexa.