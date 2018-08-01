Xiaomi выпустила ведро

Пока все удивлялись, что компания Xiaomi выпускает какие-то странные гаджеты, производитель выпустил в продажу умное ведро. Да-да, не удивляйтесь, именно умное ведро. Пока что говорить о технологическом уровне данного продукта сложно, так как очных спецификаций и функций у нас нет, но ведро умеет открываться при приближению человека на расстояние на 35 сантиметров. То есть, если вы подходите с фантиком от конфеты к ведру, оно автоматически открывает крышку и дает вам возможность фантик выбросить. Вот вам и все умные функции продукта. Не могу сказать, что реакция в интернете адекватная — пользователи в шоке от разработки китайского производителя. С другой стороны, такой девайс явно будут покупать и он принесет свою прибыль, пусть и не очень большую. На таких крупицах производитель и живет.