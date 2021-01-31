Xiaomi выпустила зарядное устройство Mi Charger мощностью 120 Вт

Зарядное устройство Mi Charger 120W можно использовать для зарядки Mi 10 Ultra, в котором установлена батарея емкостью 4500 мАч. Зарядное устройство может зарядить смартфон до 41% всего за 5 минут и 100% за 23 минуты.
Mi Charger 120W оснащен десятью интеллектуальными механизмами защиты, с защитой от короткого замыкания, защитой от перегрузки по току, защитой от перенапряжения, защитой от экстремальных температур, защитой от пониженного напряжения, электростатической защитой, защитой от электромагнитного поля, защитой от молнии, доступ к защите от аномального сопротивления, защите шифрованием линии данных и другим функциям, которые гарантируют, что продукт работает в нормальном диапазоне тока в режиме реального времени.
Он также имеет встроенный чип интеллектуальной идентификации и совместим со стандартными смартфонами, ноутбуками и другими электронными устройствами, представленными на рынке. С оригинальным кабелем для передачи данных Xiaomi он может безопасно заряжать большинство ноутбуков Type-C на рынке, поэтому можно иметь только одно зарядное устройство для всех устройств.