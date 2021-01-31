Китайская компания Xiaomi выпустила зарядное устройство Mi Charger мощностью 120 Вт. Зарядное устройство Mi Charger 120W стоит 38 долларов США.

Зарядное устройство Mi Charger 120W можно использовать для зарядки Mi 10 Ultra, в котором установлена ​​батарея емкостью 4500 мАч. Зарядное устройство может зарядить смартфон до 41% всего за 5 минут и 100% за 23 минуты.

Mi Charger 120W оснащен десятью интеллектуальными механизмами защиты, с защитой от короткого замыкания, защитой от перегрузки по току, защитой от перенапряжения, защитой от экстремальных температур, защитой от пониженного напряжения, электростатической защитой, защитой от электромагнитного поля, защитой от молнии, доступ к защите от аномального сопротивления, защите шифрованием линии данных и другим функциям, которые гарантируют, что продукт работает в нормальном диапазоне тока в режиме реального времени.

Он также имеет встроенный чип интеллектуальной идентификации и совместим со стандартными смартфонами, ноутбуками и другими электронными устройствами, представленными на рынке. С оригинальным кабелем для передачи данных Xiaomi он может безопасно заряжать большинство ноутбуков Type-C на рынке, поэтому можно иметь только одно зарядное устройство для всех устройств.