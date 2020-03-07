Xiaomi выпустит обновлённую версию Mi Mix Alpha

Китайская компания Xiaomi в 2019 году представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Сейчас компания Xiaomi готовится представить обновленную версию смартфона Mi Mix Alpha.

Первая версия смартфона работала на процессоре Qualcomm Snapdragon 855+, а обновленная версия получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 со встроенным модемом Snapdragon X55 с поддержкой сети пятого поколения. Процессор Qualcomm Snapdragon 865-это восьмиядерный процессор, построенный по 7-нанометровому техпроцессу с графическим ускорителем Adreno 650.

Все остальные спецификации обновленного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha останутся такими же.