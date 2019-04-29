Xiaomi выпустит свою кредитную карту

Недавно компания Apple представила свои новые сервисы и кредитную карту — Apple Card. Xiaomi, похоже, тоже решила последовать ее примеру.

Компания показала тизер, на котором четко видна кредитная карта. Правда, ни даты выпуска, ни других подробностей Xiaomi не сообщила. По слухам, кредитка будет выпущена в сотрудничестве с четырьмя китайскими банками либо же всего с одним из них.

Скорее всего, пользователям предложат кредиты на продукцию компании и всевозможные скидки и кэшбэки. Можно предположить, что кредитку назовут Mi Card, и выйдет она уже совсем скоро, раз Xiaomi начала рекламную кампанию. Но в наших краях мы ее вряд ли увидим. К слову, для Xiaomi это далеко не первый опыт: около года назад она выпустила физические кредитные карты в сотрудничестве с China CITIC Bank.