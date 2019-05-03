Xiaomi запускает прочный автоматический зонтик за $ 7

Xiaomi выпустила свой первый автоматический складной зонт в 2017 году. Теперь компания представила новинку под названием «Пустая долина». За $ 7,28 он имеет возможность противостоять сильным ветрам благодаря алюминиевому сплаву и высокопрочному стекловолокну.

Новинка имеет тройную автоматическую складную конструкцию. Это облегчает работу пользователей одной рукой - плавное открывание и закрывание. Два человека могут с комфортом разместиться под зонтом с радиусом 58,5 см и высотой 62 см. Его легко носить с собой, поскольку он сжимается до 32 см в длину и 5,8 см в ширину. Он весит 412 грамм и изготовлен из материала высокой плотности. Event Vallent Automatic Umbrella выпускается только в черном цвете.