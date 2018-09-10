Xiaoxun Children Smartwatch S2 за 50 баксов

Компания Xiaomi показала новые умные часы Xiaoxun Children Smartwatch S2, который спроектированы специально для детей. Там есть стандартные функции, которые нужны ребенку — просмотр времени или уведомлений с телефона. Однако, у родителей тоже будет тьма разнообразных возможностей — можно следить за местоположением своего чада, например. Помимо этого, у часов есть камера, которую родители могут удаленно активировать и посмотреть на то, что происходит вокруг владельца умного гаджета. Есть защита от влаги и пыли, что вполне понятно при активности детей, и более-менее привлекательный для подрастающего поколения дизайн. Очень крутое устройство, которое еще и стоит дешевле 50 долларов. Думаю, для многих этого будет достаточно, чтобы отказаться от обычных часов и купить умный вариант.