Xiaoxun Children Smartwatch S2 за 50 баксов

2018-09-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaoxun Children Smartwatch S2; [116]
Компания Xiaomi показала новые умные часы Xiaoxun Children Smartwatch S2, который спроектированы специально для детей. Там есть стандартные функции, которые нужны ребенку — просмотр времени или уведомлений с телефона. Однако, у родителей тоже будет тьма разнообразных возможностей — можно следить за местоположением своего чада, например. Помимо этого, у часов есть камера, которую родители могут удаленно активировать и посмотреть на то, что происходит вокруг владельца умного гаджета. Есть защита от влаги и пыли, что вполне понятно при активности детей, и более-менее привлекательный для подрастающего поколения дизайн. Очень крутое устройство, которое еще и стоит дешевле 50 долларов. Думаю, для многих этого будет достаточно, чтобы отказаться от обычных часов и купить умный вариант.


Комментарии:
Стала известна дата выхода смартфона One...
Стала известна дата выхода смартфона OneВ сети появился скриншот со смартфона OnePlus 6T, который намекает на анонс 17 октября. Также изображение...
OPPO A7X выглядит шикарно...
OPPO A7X выглядит шикарноСовременные смартфоны некоторых компаний нам нравятся заметно больше, чем те же флагманы от компании Appl...
GeForce RTX 2080 Ti от ASUS выглядит отл...
GeForce RTX 2080 Ti от ASUS выглядит отлУ ASUS уже готовы видеокарты GeForce RTX 2080 Ti — даже скриншоты в сети появились. Видеокарта будет зани...
Chuwi Hipad для настоящих геймеров...
Chuwi Hipad для настоящих геймеровВ последнее время рынок планшетов сильно просел — разработчики не могут получить достойную прибыль от обы...
Как рассчитать кредит не посещая банк? ...
Как рассчитать кредит не посещая банк? Вы решились приобрести новый iPhone, автомобиль или загородную недвижимость, а денег не хватает? Здесь ес...
Представлен игровой монитор AOC CQ32G1 с...
Представлен игровой монитор AOC CQ32G1 сКомпания AOC представила игровой монитор CQ32G1, который появится в продаже до конца года по цене 400 дол...
Представлен корпус Thermaltake Versa J23...
Представлен корпус Thermaltake Versa J23Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Versa J23, которая подойдет для ...
Обзор Seagate IronWolf 14 TB (ST14000VN0...
Обзор Seagate IronWolf 14 TB (ST14000VN0В прошлом году мы проводили детальное тестирование диска Seagate IronWolf 12 TB, ориентированного на NAS....
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Seagate IronWolf 14 TB (ST14000VN0008). Лучший диск для NASОбзор Seagate IronWolf 14 TB (ST14000VN0008). Лучший диск для NAS
Обзор Vivo V11. Звездный смартфон с безграничным экраномОбзор Vivo V11. Звездный смартфон с безграничным экраном
Обзор REDRAGON LAVAWOLF. Лучшая игровая мышка для геймеров Обзор REDRAGON LAVAWOLF. Лучшая игровая мышка для геймеров
Обзор Harper HB-508. Народный вариант наушников Apple AirPodsОбзор Harper HB-508. Народный вариант наушников Apple AirPods
Обзор Sinbo SHD-7022. Супер-недорогой фен для сушки волосОбзор Sinbo SHD-7022. Супер-недорогой фен для сушки волос
Предварительный обзор ASUS ROG Ryuo. Шик...
Предварительный обзор ASUS ROG Ryuo. ШикПользователи обожают красивые комплектующие. Такие штуки обычно стоят громадных денег и далеко не всем ну...
Обзор BikeUnchained. Велогонка для профи...
Обзор BikeUnchained. Велогонка для профиГоночные симуляторы всегда были сильной стороной мобильных проектов, так как пользователь может спокойно ...
Предварительный обзор Vivo X23. В этот р...
Предварительный обзор Vivo X23. В этот рПрактически каждый второй смартфон на сегодняшний день выходит с челкой в верхней части экрана — это нова...
Предварительный обзор Fujifilm X-T3. Нов...
Предварительный обзор Fujifilm X-T3. НовВ последнее время можно заметить явную тенденцию перехода крупных производителей фотоаппаратов с зеркальн...
Предварительный обзор Toshiba Portege X3...
Предварительный обзор Toshiba Portege X3В последнее время популярность гибридных устройств сильно возросла — пользователи не хотят платить за два...
Предварительный обзор Razer Kraken Tourn...
Предварительный обзор Razer Kraken TournХорошая игровая гарнитура — залог успеха в большинстве соревновательных игр. Вы можете сколько угодно гов...
Обзор Happy Glass. Шикарная головоломка...
Обзор Happy Glass. Шикарная головоломкаОчень редко мобильные игры удивляют своим геймплеем, так как разработчики попробовали уже все возможные с...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам Спок...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам СпокДовольно часто игры на основе фильмов или книг получаются ужасными. Дело в том, что такого рода проекты с...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. Д...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. ДДостаточно часто производители ноутбуков выпускают какую-то интересную штуку, которая по их мнению подход...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отлич...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отличТематика космоса многих пользователей привлекает своей недоступностью. Гонки, шутеры, разнообразные квест...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 1...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 1Есть распространенное мнение, что на рынке из серьезных ноутбуков только Apple MacBook. Мысль, в принципе...
Обзор Paper. Красивый блокнот...
Обзор Paper. Красивый блокнотСтоит сразу отметить, что тестировал приложение Paper я на смартфона, тогда как лучше всего работать с пр...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor