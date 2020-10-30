Yahoo объединилась с ZTE для запуска Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y

Yahoo Mobile в настоящее время принадлежит американскому оператору связи Verizon. Теперь же, оператор связи выпустил смартфон под брендом Yahoo. Смартфон является продуктом партнерства с китайским производителем телефонов ZTE и называется Blade Z3Y.

Смартфон Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD 720 пикселей.

Телефон оснащен четырехъядерным процессором MediaTek в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ ПЗУ, а также есть возможность расширения памяти до 2 ТБ.

Для фотосъемки в телефоне есть один 8-мегапиксельный сенсор на задней панели, а также два светодиодных фонарика. Также тут разместился сканер отпечатков пальцев, но смартфон ещё поддерживает разблокировку по лицу. Для селфи на передней панели есть 5-мегапиксельный датчик со светодиодной вспышкой. Телефон питается от неутешительной батареи емкостью 2660 мАч, но Yahoo заявляет, что его хватит на целые сутки. Новинка работает на базе OC Android 10. Однако Android не совсем чистый Android, поскольку на телефоне предустановлены такие приложения Yahoo, как Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Sports, Yahoo Finance и Yahoo Weather.

Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y доступен по цене 50 долларов США.
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