Yeelight запускает новые светодиодные интеллектуальные световые панели

Компания Yeelight представила интеллектуальные светодиодные световые панели, которые, как вы можете видеть, в значительной степени напоминают Nanoleaf с точки зрения концепции. Это светодиодные панели с индивидуальной подсветкой, которые вы можете наклеить на стену и сформировать из них различные конструкции и узоры, чтобы создать что-то действительно уникальное для вас и вашей комнаты.

На выбор предлагается 20 различных световых схем. Панель может пульсировать, менять цвета или оставаться статичным, в зависимости от ваших предпочтений. Она также будет хорошо работать с различными цифровыми помощниками, такими как Google Assistant, Amazon Alexa и интеллектуальными динамиками Xiaomi. Стоимость комплекта из 6 светодиодных панелей составляет 139,99 долларов.