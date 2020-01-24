Yeston Radeon RX 5600 XT в интересном цвете

Китайская компания Yeston официально представила видеокарту Radeon RX 5600 XT, которая выглядит намного более интересно, чем большинство потенциальных конкурентов. Все дело в цвете корпуса — производитель взял за основу белый цвет и раскрасил как декоративный кожух, так и дополнительно тыльную панель. Также на корпусе можно заметить розовые вставки, которые интересно играют на контрасте с белым цветом. Все это смотрится правда очень необычно и стильно, хотя, конечно, подойдет такая комбинация цветов далеко не всем. Все же розовый цвет у многих геймеров считается «девчачьим». В плане характеристик видеокарта от конкурентов почти ничем не отличается, так что это стандартная Radeon RX 5600 XT, только в необычном корпусе.