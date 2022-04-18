ZADAK представила оперативную память Spark RGB DDR5

Компания ZADAK, ведущий поставщик игровых компонентов для ПК, сегодня объявила о выпуске модулей памяти SPARK RGB DDR5. SPARK RGB DDR5 — это первый модуль ZADAK в формате DDR5.

Производительность, емкость, стабильность и эффективность энергосбережения были значительно улучшены. Он обеспечивает скорость от 5200 МГц до 6400 МГц и доступен с емкостью 16 ГБ и 32 ГБ. Он обязательно станет хитом среди первых пользователей и геймеров высокого уровня.

Модуль игровой памяти SPARK RGB DDR5 имеет матово-белую поверхность с матовой текстурой. В верхней части модуля имеется тонкий рассеиватель из алюминиевого сплава, который отводит тепло от радиатора. А ступенчатый дизайн материалов создает эффект полого световода, похожими на драгоценные камни.

Модуль памяти SPARK RGB DDR5 поддерживает технологию разгона Intel XMP 3.0. Таким образом, одним щелчком мыши киберспортсмены могут получить доступ к скрытому резерву мощной производительности.

SPARK RGB DDR5 прошла сертификацию совместимости большинства основных производителей материнских плат, гарантируя стабильную работу на материнских платах, включенных в список QVL. Чтобы дать геймерам больше возможностей, доступны одноканальные и двухканальные версии. Можно выбрать четыре различных диапазона скорости: от 5200 МГц 1,25 В при 38-38-38-84 до 40-40-40-84 6400 МГц 1,35 В.