ZEPHYR представила невероятно компактную видеокарту GeForce RTX 4060 Ti Sakura

Вчера компания ZEPHYR, новый производитель графических карт в партнёрстве с компанией NVIDIA, представила свою новую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti Mini-ITX, которая отличается элегантным дизайном корпуса с вентилятором розового цвета и при этом занимает очень мало пространства в корпусе. Стоит напомнить, что данный производитель графических карт привлёк к себе внимание предыдущей видеокартой в форм-факторе Mini-ITX — тогда модель получила название RTX 3060 Ti Sakura и главная особенность новинки заключалась в том, что она была собрана на базе розовой печатной платы. Теперь компания представила преемника RTX 4060 Ti Sakura, который сохраняет схожий дизайн в компактном форм-факторе, но в этот раз производитель от печатной платы розового цвета всё же решил отказаться.

Судя по информации производителя, видеокарта ZEPHYR GeForce RTX 4060 Ti Sakura имеет размеры 172x123x42 мм, то есть это одна из самых компактных видеокарт на современном рынке, которая легко помещается даже в очень компактную систему. Также новая видеокарта оснащена одним вентилятором розового цвета, а на тыльной панели размещён бэкплейт, который делает видеокарту более прочной. Стоит отметить, что видеокарта занимает в системе всего два слота и питается от одного 6-пинового коннектора, что позволяет не переживать о необходимости покупать дорогой блок питания или что-то в таком духе. При этом производитель уверяет, что производительность видеокарты не отличается от оригинальных моделей.
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