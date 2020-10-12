ZIMI назначила 15 октября ежегодным запуском осенней продукции

Корпорация ZIMI, принадлежащая Xiaomi, является производителем популярного бренда ZMI для зарядки аксессуаров, таких как блоки питания, кабели и зарядные устройства. Компания ZIMI объявила дату ежегодного выпуска осеннего продукта.

Мероприятие назначено на четверг, 15 октября, в Нанкине и начнется в 14:00 по местному времени. Текст на плакате гласит "Слушай будущее", что намекает на возможный запуск продукта, связанного со звуком, возможно, какой-то умной колонки. Как бы то ни было, запуск состоится через несколько дней и мы все узнаем, следите за новостями нашего сайта MegaObzor.com.
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