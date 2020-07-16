ZMI 10000mAh Wireless Power Bank с беспроводной зарядкой

В последнее время пользователи стали все чаще покупать смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки, которые позволяют не переживать о наличии кабеля. Вы просто кладете смартфон поверх данного устройства и гаджет начинает получать заряд. Теперь вот официально представлена портативная зарядка ZMI 10000mAh Wireless Power Bank, которая выглядит очень привлекательно благодаря зеленому цвету, плюс у нее довольно компактные габариты, 10000 мАч заряда и есть функция беспроводной зарядки. Это очень и очень приятно на самом деле, так как пользователь получает возможность не думать о потере заряда в своем гаджете в течение суток. Это и правда важный бонус, так что стоит обратить внимание на новинку, она для многих может стать желанной.