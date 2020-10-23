ZMI 65W Travel Charger International Edition доступен для заказа

ZMI запустила еще одно зарядное устройство на 65 Вт в своем портфолио, получившее название ZMI 65W Travel Charger International Edition.

Продукт по цене 29 долларов, теперь доступен для предварительного заказа в Китае.

Версия International Edition означает, что компания теперь предлагает адаптеры в розничной упаковке в качестве замены типов контактов розетки, чтобы их можно было использовать где угодно, независимо от страны, в которой находится пользователь или куда он едет.

Зарядное устройство ZMI 65 Вт поставляется со складными штырями, что делает его более удобным для хранения и переноски. Продукт содержит высококачественный чип, который определяет текущие требования к подключенным устройствам и защищает аккумулятор от повреждений.
Комментарии и отзывы ZMI 65W Travel Charger International Edition
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