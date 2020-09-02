ZMI MINI Power Bank продают в Китае

В последнее время многие пользователи стали достаточно активно выбирать себе портативные батареи, так как гаджеты потребляют много энергии и частенько случаются ситуации, когда вам нужен смартфон для каких-либо важных задач, но вы не можете с ним работать, так как не осталось заряда. В такой ситуации очень полезным гаджетом окажется батарея ZMI MINI Power Bank, которая уже продается на территории Китая всего за 13 долларов. Это крайне привлекательный продукт, который позволяет наслаждаться возможностью не переживать о заряде батареи смартфона в ближайшем будущем. Вопрос только в том, когда устройство доставят к нам в страну и за сколько будут продавать эту новинку. Пока что об этом нет никакой информации, но мы подождем анонсов.