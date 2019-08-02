ZMI Wireless Car Charger и его функции

В комплекте с зарядным устройством поставляется адаптер с двумя разъёмами USB-выходами, один из которых имеет максимальную мощность 10 Вт, а второй — 27 Вт.ZMI Wireless Car Charger имеет по бокам две подвижные ручки из цинка для надёжного удержания смартфона во время движения автомобиля. Благодаря максимальной выходной мощности 20 Вт с его помощью можно быстро заряжать совместимые гаджеты.Её особенностью является поддержка быстрой беспроводной зарядки по стандарту Qi. О стоимости новинки пока неизвестно.