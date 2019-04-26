ZOTAC Gaming GeForce GTX 1650 OC выглядит очень круто

С выходом новых видеокарт у владельцев компактных корпусов появилась серьезная проблема, так как уместить такую мощь достаточно тяжело. Если у вас здоровенный корпус и там море места, то без проблем, но что делать тем пользователям, у которых не все так хорошо с пустым пространством, а хочется получить больше мощности? Для них выпустили видеокарту ZOTAC Gaming GeForce GTX 1650 OC, которая в длину всего 151 миллиметр, она очень компактная и занимает минимум места, хотя дает вам все то, что и более габаритные варианты. То есть, если вы хотите получить современное решение и играть каждый день с большим удовольствием, то смело берите данную новинку, ставьте себе в корпус и наслаждайтесь непревзойденным качеством в компактном исполнении.