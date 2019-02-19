ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm выпустили в свет

2019-02-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm; [82]
Официально представлена видеокарта ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm, у которой пока что нет официальной стоимости, но она явно создавалась для довольно богатых геймеров, которые готовы отдать за видеокарту и дополнительные компоненты громадные суммы денег. У этой модели красиво светится лицевая панель, там есть логотип и даже дисплей небольшой, на который выводится дополнительная информация. Это крайне интересная деталь, пусть и не совсем полезная — вы явно будете не очень часто заглядывать внутрь корпуса своего ПК, чтобы посмотреть на небольшой дисплей. Цену пока что не называют, но можно быть уверенным в том, что это явно дорогостоящий продукт и его будут выпускать исключительно для энтузиастов или дизайнеров, например.


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