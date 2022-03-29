ZOTAC Gaming представила серию GeForce RTX 3090 Ti

ZOTAC Technology Limited, глобальный производитель видеокарт, с гордостью объявляет о выпуске новой флагманской серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 30. ZOTAC GAMING представляет GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo, сочетающую в себе новые возможности с непревзойденной колоссальной производительностью. Разработанная для самых требовательных геймеров, GeForce RTX 3090 Ti оснащена рекордными 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT TFLOP, 40 шейдерных TFLOP и 320 тензорных TFLOP. И он оснащен 24 ГБ самой быстрой памяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с, и новыми передовыми функциями искусственного интеллекта, включая технологии NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast.

Используя культовую и надежную систему охлаждения IceStorm 2.0, AMP Extreme Holo создан для обеспечения максимальной производительности охлаждения. Тройные 100-мм вентиляторы с 11 лопастями гарантируют максимально холодный поток воздуха, а прямой сквозной поток воздуха обеспечивает более сильное рассеивание тепла. Гигантский алюминиевый радиатор с увеличенной на 20% толщиной полностью охватывает 8 медных тепловых трубок в сочетании с охлаждающей камерой, чтобы обеспечить полное покрытие площади поверхности графического процессора для эффективной передачи тепла, выделяемого ядрами, к радиатору. Кроме того, 3090 Ti AMP Extreme Holo — это первая графическая карта ZOTAC GAMING, оснащенная совершенно новым стандартом 12+4-контактного разъема питания PCIe Gen5, обеспечивающим более высокую мощность с помощью всего одного кабеля.

Пользователи могут воспользоваться функцией Dual BIOS в ZOTAC GAMING FireStorm Utility, чтобы переключаться между QUIET для более тихой работы и AMPLIFY для более низких температур. Удостоенный наград дизайн HoloBlack на AMP Extreme Holo включает в себя переливающуюся голографическую отделку, которая позволяет динамическим световым путям SPECTRA 2.0 RGB излучать подсветку. Этот эксклюзивный дизайн выведет настройку вашего ПК на новый уровень.

Видеокарты AMD RX 6X50XT появятся на рынке во втором квартал…
Видеокарты AMD RX 6X50XT появятся на рынке во втором кварталВ сети появилась информация о грядущих видеокартах AMD Radeon RX 6X50XT, благодаря интернет-ресурсу Video…
AMD обновит серию Radeon RX 6000 для ПК с более быстрой памя…
AMD обновит серию Radeon RX 6000 для ПК с более быстрой памяСогласно надежному источнику информации, AMD готовит серию обновлений для своей серии Radeon RX 6000 для …
Видеокарта AMD Radeon PRO W6400 оценена в $230…
Видеокарта AMD Radeon PRO W6400 оценена в $230Компания AMD представила профессиональную видеокарту Radeon PRO W6400, которая обойдется в 230 долларов. …
NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 будут иметь до 24 ГБ памяти G…
NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 будут иметь до 24 ГБ памяти GПосле запуска архитектуры Hopper, ориентированной на центры обработки данных, NVIDIA постепенно готовится…
NVIDIA намекает на анонс архитектуры GPU Hopper во время GTC…
NVIDIA намекает на анонс архитектуры GPU Hopper во время GTCNVIDIA делает несколько серьезных намеков на то, что на GTC 2022 они будут говорить о широко обсуждаемом …
AMD представит видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX …
AMD представит видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX Ожидается, что линейка видеокарт AMD Radeon RX 6000 «RDNA 2 Refresh», которая включает в себя RX 6950 XT,…
Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3090 Ti Gallardo…
Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3090 Ti GallardoКомпания Manli пополнила ассортимент игровых видеокарт моделью GeForce RTX 3090 Ti Gallardo, цена и дата …
Появилось фото платы Intel Arc «Alchemist» появляется на Int…
Появилось фото платы Intel Arc «Alchemist» появляется на IntIntel опубликовала четкое изображение инженерного образца своей игровой видеокарты Arc "Alchemist" крупны…
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor