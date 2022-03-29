ZOTAC Gaming представила серию GeForce RTX 3090 Ti

ZOTAC Technology Limited, глобальный производитель видеокарт, с гордостью объявляет о выпуске новой флагманской серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 30. ZOTAC GAMING представляет GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo, сочетающую в себе новые возможности с непревзойденной колоссальной производительностью. Разработанная для самых требовательных геймеров, GeForce RTX 3090 Ti оснащена рекордными 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT TFLOP, 40 шейдерных TFLOP и 320 тензорных TFLOP. И он оснащен 24 ГБ самой быстрой памяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с, и новыми передовыми функциями искусственного интеллекта, включая технологии NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast.

Используя культовую и надежную систему охлаждения IceStorm 2.0, AMP Extreme Holo создан для обеспечения максимальной производительности охлаждения. Тройные 100-мм вентиляторы с 11 лопастями гарантируют максимально холодный поток воздуха, а прямой сквозной поток воздуха обеспечивает более сильное рассеивание тепла. Гигантский алюминиевый радиатор с увеличенной на 20% толщиной полностью охватывает 8 медных тепловых трубок в сочетании с охлаждающей камерой, чтобы обеспечить полное покрытие площади поверхности графического процессора для эффективной передачи тепла, выделяемого ядрами, к радиатору. Кроме того, 3090 Ti AMP Extreme Holo — это первая графическая карта ZOTAC GAMING, оснащенная совершенно новым стандартом 12+4-контактного разъема питания PCIe Gen5, обеспечивающим более высокую мощность с помощью всего одного кабеля.

Пользователи могут воспользоваться функцией Dual BIOS в ZOTAC GAMING FireStorm Utility, чтобы переключаться между QUIET для более тихой работы и AMPLIFY для более низких температур. Удостоенный наград дизайн HoloBlack на AMP Extreme Holo включает в себя переливающуюся голографическую отделку, которая позволяет динамическим световым путям SPECTRA 2.0 RGB излучать подсветку. Этот эксклюзивный дизайн выведет настройку вашего ПК на новый уровень.