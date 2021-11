ZOTAC отмечает 15-летие, организовав MAGNUS ONE Challenge

ZOTAC Technology Limited рада объявить о конкурсе MAGNUS ONE Challenge в честь 15-летнего юбилея ZOTAC! MAGNUS ONE Challenge, проводимый партнером Viper Gaming, собирает 15 лучших разработчиков кейсов в мире. До 15 декабря всем участникам будет предложено спроектировать, покрасить и перестроить отмеченный наградами мини-ПК ZBOX, MAGNUS ONE, за 30 дней, чтобы побороться за львиную долю призового фонда в размере 15 000 долларов США.

Три типа наград - лучший общий дизайн, лучший дизайн темы и лучшая интеграция RGB - будут вручены участникам, набравшим наибольшее количество голосов. Наряду с жюри, состоящим из профессионалов из разных слоев общества, ZOTAC также приглашает к участию в жюри общественность, набравшую 50% голосов. Кроме того, все избиратели от общественности получат право на розыгрыш призов и шанс выиграть сумку с подарками MAGNUS ONE или ZOTAC. Голосование откроется для общественности 16 декабря 2021 года.