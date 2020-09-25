ZOTAC получила заказ на 20 тысяч экземпляров GeForce RTX 3080 Trinity

После размещения своей модели GeForce RTX 3080 Trinity на Amazon UK, компания ZOTAC получила заказ на 20 тысяч экземпляров на данную карту.

На данный момент видеокарты нет в наличии. У компании просто нет такого количества, заказы либо отменены, либо пользователи которые сделали заказ будут ждать своей очереди. ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity является базовой моделью RTX 3080 компании, так же есть версии Trinity OC и AMP, которые поставляются с заводским разгоном и лучшей производительностью в целом.

Конкурентная модель в виде ASUS TUF, продавалась по цене 699 евро, из-за спроса ее стоимость выросла на 100 евро. Как будут обстоять дела у ZOTAC неизвестно.